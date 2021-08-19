На адмінмежі з материковою Україною чотири години утримували кримських татар

Про це повідомляє Кримська солідарність у Facebook.



"Понад чотири години на пункті пропуску "Армянськ" утримуються чотири людини: Велієв Юнус і його 12-річна дочка Веліева Інсаф, Енвер Ельдар та Білялов Еміль", – мовиться у повідомленні.



Адвокат Едем Семедляєв зазначив, що на гарячій лінії ФСБ затримання пояснюють "стандартною перевіркою", але законом такі дії не регламентовані.



Станом на 7:20 ранку всіх громадян відпустили.

Нагадаємо, 17 серпня в 4 ранку по окупованому Криму розпочалась облава ФСБ на кримськотатарських активістів.

В результаті затримали 5 чоловіків.