На адмінмежі з материковою Україною чотири години утримували кримських татар
На адмінмежі між окупованим Кримом та материковою Україною співробітники ФСБ утримували чотирьох кримських татар
Про це повідомляє Кримська солідарність у Facebook.
"Понад чотири години на пункті пропуску "Армянськ" утримуються чотири людини: Велієв Юнус і його 12-річна дочка Веліева Інсаф, Енвер Ельдар та Білялов Еміль", – мовиться у повідомленні.
Адвокат Едем Семедляєв зазначив, що на гарячій лінії ФСБ затримання пояснюють "стандартною перевіркою", але законом такі дії не регламентовані.
Станом на 7:20 ранку всіх громадян відпустили.
- Нагадаємо, 17 серпня в 4 ранку по окупованому Криму розпочалась облава ФСБ на кримськотатарських активістів.
- В результаті затримали 5 чоловіків.
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