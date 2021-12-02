На анонсовані Зеленським під час виступу в Раді програми не передбачені кошти в проєкті держбюджету-2022, - нардепка Совсун

Про це вона заявила під час програми "Підсумки з Анною Валевською" на Еспресо.TV.



"Ми будемо мати багато видатків на дороги. На наступний рік видатків на дороги заплановано більше, ніж на зарплати вчителям всієї країни. Це дуже багато говорить про пріоритети влади, коли на вчителів виділяють менше, ніж на дороги, то це про те майбутнє, яке ми будуємо. Дороги - це проблема, але діти, які не отримують якісної освіти, пацієнти, які не можуть отримати лікування - це так само проблема. Дуже багато є проблем, але у пріоритеті лише одна", - сказала Совсун.



Вона вважає, що на виплаті зарплат є мало простору для маніпуляцій.



"Коли ми говоримо про дороги - то тут значно простіше зманіпулювати цими грошима. Це хвороблива фіксація на дорогах, тому що, окрім видатків на 2022 рків, ми знаємо, що 2 грудня (менше як 30 днів до завершення року) монобільшість виділяє 19 млрд грн додатково на 2021 рік на дороги", - заявила нардепка.



Совсун проаналізувала, яким чином у проєкті держбюджету відображені обіцянки президента, які були озвучені з трибуни парламенту 1 грудня.



"Він казав про велику термомодернізацію - 30 млрд грн. Що зафіксовано в бюджеті - 2,6 млрд грн. Далі економічний паспорт. Дуже сумнівна, маніпулятивна ідея, але президент її озвучив. Ні копійки на це не передбачено. Кредит "Українська мрія" під 5%, в бюджеті жодних статей на це не передбачено. Українські національні авіалінії, якими так пишається президент, закладено аж 1 млрд грн - це 1 посередній літак, який можна купити. Ноутбуки для вчителів, по-перше, президент збрехав, коли сказав, що закуплено 60 тис. ноутбуків - закуплено тільки 20 тис. А на наступний рік президент сказав, що ми забезпечимо всіх вчителів ноутбуками. У нас 400 тис. вчителів - закладено на наступний рік нуль", - підсумувала вона.



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