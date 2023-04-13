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Головна війна з Росією На Авдіївському напрямку продовжуються позиційні бої, - офіцер ЗСУ Прозапас
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На Авдіївському напрямку продовжуються позиційні бої, - офіцер ЗСУ Прозапас

13 квітня, 2023 четвер
15:11
війна з Росією

Валерій Прозапас, капітан ЗСУ, вважає, що ситуація оперативного глухого кута буде продовжуватися ще досить довго

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Динаміка без змін, продовжуються постійні позиційні бої вздовж всієї лінії зіткнення, зокрема на Авдіївському напрямку. Взагалі ця тенденція відмічається по всьому фронту на Донеччині. На разі немає якихось скупчень ворожих сил та засобів, щоб можна було говорити, що противник буде намагатися зробити те, що йому не вдалося взимку. Я так розумію, що у ворога йде ротація особового складу, поповнення мобілізованими. Дуже багато у них ненавченого особового складу, які не орієнтуються на місцевості", - зазначив капітан ЗСУ.

Валерій Прозапас зауважив, що розслаблятися не треба, бо бачимо, що Путін зробив ставку на затяжну фазу війни й буде ненавченість своїх людей компенсувати кількістю.

"ЗСУ це усвідомлюють, ми тримаємо ситуацію на контролі й всі наші сили та засоби вогневого ураження, зв'язку та розвідки перебувають у постійній готовності та застосовуються при найменших діях з боку ворога. На мою думку, ситуація оперативного глухого кута буде продовжуватися ще досить довго", - сказав Прозапас.



 

Україна
Росія
російська армія
ЗСУ
Донеччина
Авдіївка
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