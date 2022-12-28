Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"На Авдіївському напрямку кілька днів триває оперативне затишшя. Такої інтенсивності дій ворога, яка була кілька днів тому, зараз немає. Є інформація від побратимів, які перебувають на Бахмутському напрямку, що після того, як зайшли наші десантники й дали бій вагнерівцям, противник притих", - зауважив Прозапас.

За словами офіцера ЗСУ, на напрямку Бахмут - Мар’їнка ворог проводить розвідувальні дії.

"Інтенсивності боїв знизилася, але працює ворожа розвідка та артилерія. Піхотні підрозділи противника продовжують проводити на лінії зіткнення розвідувальні дії. Ворог накопичує резерви та не залишає своїх намірів вийти на оперативний простір та знайти слабкі місця в оборонних порядках ЗСУ", - додав Прозапас.

20 грудня президент України Володимир Зеленський прибув у Бахмут, де нагородив українських військових.

Очільник головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов відвідав передові позиції збройних сил України в Бахмуті

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