На Авдіївському напрямку триває оперативне затишшя, але ворог накопичує резерви, - офіцер ЗСУ Прозапас
Офіцер ЗСУ Валерій Прозапас зазначив, на Авдіївському та Бахмутському напрямках працює ворожа розвідка та артилерія
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"На Авдіївському напрямку кілька днів триває оперативне затишшя. Такої інтенсивності дій ворога, яка була кілька днів тому, зараз немає. Є інформація від побратимів, які перебувають на Бахмутському напрямку, що після того, як зайшли наші десантники й дали бій вагнерівцям, противник притих", - зауважив Прозапас.
За словами офіцера ЗСУ, на напрямку Бахмут - Мар’їнка ворог проводить розвідувальні дії.
"Інтенсивності боїв знизилася, але працює ворожа розвідка та артилерія. Піхотні підрозділи противника продовжують проводити на лінії зіткнення розвідувальні дії. Ворог накопичує резерви та не залишає своїх намірів вийти на оперативний простір та знайти слабкі місця в оборонних порядках ЗСУ", - додав Прозапас.
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