На Авдіївці ворог не тільки зуби зламає, а й хребет у нього надломиться, - керівник МВА Барабаш
Віталій Барабаш, керівник Авдіївської міської військової адміністрації, зазначив, що для окупантів Авдіївська м'ясорубка працює на повну потужність
Про це він розповів в етері Еспресо.
"На нашому напрямку, на жаль, дуже гаряче. Ворог не залишає спроб зайти у місто, оточити місто. Противник не рахує ні особовий склад, ні техніку, тобто намагається виконати за будь-яку ціну поставлену перед ними задачу. До 14 грудня їм не вдалося це зробити, до Нового року також не вдасться, я впевнений, і до їхніх псевдовиборів на болотах загарбники також не зможуть взяти Авдіївку. У мене сумніву з цього приводу немає", - підкреслив керівник Авдіївської міської військової адміністрації.
За його словами, наші хлопці тримаються, мінусують ворога пачками. За вчора 24 грудня біля 50 у росіян 200-ми, близько 100 затрьохсотили. Також підбили пару десятків ворожої техніки.
"Для окупантів Авдіївська м'ясорубка працює на повну потужність. Я маю внутрішнє відчуття, що вони на Авдіївці не те що зуби зламають, а й у них хребет надломиться. Я дуже хочу, щоб на Авдіївці був перелом не тільки їхнього хребта, а у цій війні. Чомусь мені здається, що так воно буде", - сказав Віталій Барабаш.
- 19 грудня начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш повідомив, що окупанти почали сконцентровувати особовий склад та техніку для атак на окремо обраних напрямках біля міста
- Крім того,спікер пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун повідомив, що російські окупанти почали менше штурмувати позиції українських захисників під Авдіївкою, але до атак вони залучають більшу кількість піхоти та техніки
- 22 грудня аналітики ISW припустили посилення наступальних штурмів РФ на початку 2024 року
- 23 грудня Генштаб ЗСУ інформував, що протягом доби на фронті відбулось 57 боєзіткнень, Сили оборони відбили 31 атаку ворога на Авдіївському напрямку
- 25 грудня у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ йшлося, що на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.53 Купівля 37.53Продаж 38.11
- EUR Купівля 41.08Продаж 42.06
- Актуальне
- Важливе