На Авдіївці ворог не тільки зуби зламає, а й хребет у нього надломиться, - керівник МВА Барабаш

Про це він розповів в етері Еспресо.

"На нашому напрямку, на жаль, дуже гаряче. Ворог не залишає спроб зайти у місто, оточити місто. Противник не рахує ні особовий склад, ні техніку, тобто намагається виконати за будь-яку ціну поставлену перед ними задачу. До 14 грудня їм не вдалося це зробити, до Нового року також не вдасться, я впевнений, і до їхніх псевдовиборів на болотах загарбники також не зможуть взяти Авдіївку. У мене сумніву з цього приводу немає", - підкреслив керівник Авдіївської міської військової адміністрації.

За його словами, наші хлопці тримаються, мінусують ворога пачками. За вчора 24 грудня біля 50 у росіян 200-ми, близько 100 затрьохсотили. Також підбили пару десятків ворожої техніки.



"Для окупантів Авдіївська м'ясорубка працює на повну потужність. Я маю внутрішнє відчуття, що вони на Авдіївці не те що зуби зламають, а й у них хребет надломиться. Я дуже хочу, щоб на Авдіївці був перелом не тільки їхнього хребта, а у цій війні. Чомусь мені здається, що так воно буде", - сказав Віталій Барабаш.