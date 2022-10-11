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На Бахмутському напрямку ворог проводить найбільш агресивні дії, - речник Східного угрупування військ Череватий

11 жовтня, 2022 вiвторок
11:08
війна з Росією Карта Бахмут 28.09.2022

Речник Східного угрупування військ Сергій Череватий зазначив, що противник намагається вести штурмові дії на Авдіївському на Бахмутському напрямках

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Ворог б’є по тилах тому, що не має успіхів на фронті. Противник обороняється на напрямку Сватове - Кремінна", - зауважив Череватий.

За його словами, противник намагався атакувати Майорськ, Соледар, Первомайськ, але був відкинутий Силами оборони України.

"Бахмутський напрямок зараз найгарячіший, там ворог сконцентрував найбільш агресивні бойові дії та намагається проводити штурмові дії", - підкреслив Череватий.

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