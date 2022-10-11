Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Ворог б’є по тилах тому, що не має успіхів на фронті. Противник обороняється на напрямку Сватове - Кремінна", - зауважив Череватий.

За його словами, противник намагався атакувати Майорськ, Соледар, Первомайськ, але був відкинутий Силами оборони України.

"Бахмутський напрямок зараз найгарячіший, там ворог сконцентрував найбільш агресивні бойові дії та намагається проводити штурмові дії", - підкреслив Череватий.

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