На Бєлгородщині горіли підприємство та електропідстанція, в області вводяться "посилені заходи безпеки"
У Бєлгородській області Росії вирує пожежа на промисловому підприємстві, як стверджує місцева влада, через обстріл
Про це повідомив губернатор Бєлгородської області. Він зазначив, що пожежу локалізовано, але її наслідки є масштабними.⠀
"Снарядами також було пошкоджено підстанцію, розташовану поруч із промисловим підприємством. У зв'язку з цим ряд споживачів було відключено від світла, а також було знеструмлено кілька об'єктів водопостачання та водовідведення", - додає Гладков.
Російські телеграм-канали припускають, що горів лакофарбовий завод.
Також очільник області повідомив, що було проведено засідання оперативного штабу на якому обговорювали посилення заходів безпеки в області. Відтак, школи, виші та підприємства рекомендовано перевести на дистанційний режим. З прикордонних територій та Бєлгорода буде проведена часткова евакуація.
Раніше губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков повідомив у Telegram про пожежу на підприємстві.
"На одному з промислових підприємств Шебекинського міського округу сталася пожежа внаслідок прямого влучення снаряда", - йдеться у повідомленні губернатора.
За попередніми даними, є одна постраждала.
- Нагадаємо, у прикордонній Бєлгородській області регулярно трапляються пожежі та інші надзвичайні події. 14 жовтня після прильоту загорілася ТЕЦ. 15 жовтня там горіла нафтобаза.
- Також у суботу, 15 жовтня, двоє мобілізованих відкрили вогонь по присутніх на занятті з вогневої підготовки: 11 людей вбито, ще 15 поранено.
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