Про це повідомив губернатор Бєлгородської області. Він зазначив, що пожежу локалізовано, але її наслідки є масштабними.⠀

"Снарядами також було пошкоджено підстанцію, розташовану поруч із промисловим підприємством. У зв'язку з цим ряд споживачів було відключено від світла, а також було знеструмлено кілька об'єктів водопостачання та водовідведення", - додає Гладков.

Російські телеграм-канали припускають, що горів лакофарбовий завод.

Також очільник області повідомив, що було проведено засідання оперативного штабу на якому обговорювали посилення заходів безпеки в області. Відтак, школи, виші та підприємства рекомендовано перевести на дистанційний режим. З прикордонних територій та Бєлгорода буде проведена часткова евакуація.

Раніше губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков повідомив у Telegram про пожежу на підприємстві.

"На одному з промислових підприємств Шебекинського міського округу сталася пожежа внаслідок прямого влучення снаряда", - йдеться у повідомленні губернатора.

За попередніми даними, є одна постраждала.

Нагадаємо, у прикордонній Бєлгородській області регулярно трапляються пожежі та інші надзвичайні події. 14 жовтня після прильоту загорілася ТЕЦ. 15 жовтня там горіла нафтобаза.

Також у суботу, 15 жовтня, двоє мобілізованих відкрили вогонь по присутніх на занятті з вогневої підготовки: 11 людей вбито, ще 15 поранено.

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