На борту "Мрії" не було озброєння для ЗСУ з Данії, - Укроборонпром
Укроборонпром спростував власну інформацію про те, що транспортний літак "Мрія" привіз озброєння ЗСУ з Данії
Про це повідомляє Ukrmilitary.com.
В Укроборонпромі повідомили, що літак Ан-225 "Мрія", що прибув з Данії 5 лютого, нічого не привіз, та видалили попереднє повідомлення про доставку озброєння для ЗСУ.
"Мрія" повернулась до Гостомеля з Данії після виконання комерційного рейсу. В Україну прийшла без вантажу", - повідомили в Укроборонпромі.
5 лютого Telegram-канал Укроборонпрому опублікував відео посадки "Мрії" та допис: "Українці зустрічають "Мрію" в Гостомелі. На борту — озброєння для ЗСУ, яке передала Данія". Приблизно за три години це повідомлення було видалене з каналу.
- 5 лютого повідомлялося, що "Мрія" приземлилася у Гостомелі з військовою допомогою із Данії.
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