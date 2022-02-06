На борту "Мрії" не було озброєння для ЗСУ з Данії, - Укроборонпром

Про це повідомляє Ukrmilitary.com.

В Укроборонпромі повідомили, що літак Ан-225 "Мрія", що прибув з Данії 5 лютого, нічого не привіз, та видалили попереднє повідомлення про доставку озброєння для ЗСУ.

"Мрія" повернулась до Гостомеля з Данії після виконання комерційного рейсу. В Україну прийшла без вантажу", - повідомили в Укроборонпромі.

5 лютого Telegram-канал Укроборонпрому опублікував відео посадки "Мрії" та допис: "Українці зустрічають "Мрію" в Гостомелі. На борту — озброєння для ЗСУ, яке передала Данія". Приблизно за три години це повідомлення було видалене з каналу.

