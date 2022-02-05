У Гостомелі приземлилася "Мрія" з військовою допомогою із Данії, - ЗМІ

За інформацією порталу Обозреватель, літак доправив до України партію допомоги від збройних сил Королівства Данії, передає Еспресо.TV.



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Кадрами посадки "Мрії" поділився підприємець Дмитро Загуменний.



"Проїжджаю повз аеропорт Гостомеля понад 20 років і ніколи не бачив зльоту чи посадки АН-225 "Мрія". Але сьогодні моя удача посміхнулася мені. Проїжджав повз за хвилини до посадки, побачив ліхтарі злітно-посадкової смуги та зняв посадку найбільшого транспортного літака у світі", - зазначив він.