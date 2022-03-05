На Чернігівщині бійці ЗСУ взяли в полон двох російських військових

Про це повідомляє Оперативне командування "Північ".



"Взяті в полон на Чернігівщині голодні, брудні та деморалізовані окупанти називають себе "гарматним м‘ясом" та повторюють, як заїжджена платівка, що не хотіли воювати", - йдеться в дописі.



Також вони закликають росіян не пускати дітей воювати в Україну.



"Тут вбивають! А командири з замполітами жостко брешуть", - сказав один з полонених російських солдат.



Нагадаємо, російський військовий у полоні розповів, скільки Путін платить за війну в Україні.