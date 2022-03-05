На Чернігівщині бійці ЗСУ взяли в полон двох російських військових
Бійці ЗСУ взяли в полон чергових військовослужбовців російсько-окупаційних військ
Про це повідомляє Оперативне командування "Північ".
"Взяті в полон на Чернігівщині голодні, брудні та деморалізовані окупанти називають себе "гарматним м‘ясом" та повторюють, як заїжджена платівка, що не хотіли воювати", - йдеться в дописі.
Також вони закликають росіян не пускати дітей воювати в Україну.
"Тут вбивають! А командири з замполітами жостко брешуть", - сказав один з полонених російських солдат.
- Нагадаємо, російський військовий у полоні розповів, скільки Путін платить за війну в Україні.
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