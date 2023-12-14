На Чернігівщині формують дві смуги оборони
На Чернігівщині формують дві смуги оборони із "зубами дракона". За потреби на підготовлені рубежі прибудуть додаткові сили
Про це повідомив командувач Сил оборони України Сергій Наєв.
"Сьогодні на Чернігівщині, як і у всій Північній операційній зоні, ситуація стабільна і контрольована. Проте на найбільш небезпечних напрямках повним ходом обладнуються рубежі та позиції першої й другої смуги оборони", - написав він.
За його словами, разом із Чернігівською ОВА захисники вживають заходів щодо підсилення оборони.
"Якщо загроза зростатиме, на підготовлені рубежі прибудуть додаткові сили, і ми будемо готові адекватно реагувати на будь-який розвиток ситуації", - запевнив Наєв.
На опублікованому ним відео видно, як екскаватор копає траншею, а люди за допомогою техніки встановлюють протитанкові бетонні конструкції, відомі як "зуби дракона".
- 26 червня Наєв повідомив про завершення будівництва психологічно-тактичних смуг перешкод на півночі країни.
- За його даними, станом на другу половину жовтня Росія зосередила біля північного кордону України угруповання з 19 тис. військових. Вони здійснюють обстріли прикордоння та проводять розвідку.
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