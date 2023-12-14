На Чернігівщині формують дві смуги оборони

Про це повідомив командувач Сил оборони України Сергій Наєв.

"Сьогодні на Чернігівщині, як і у всій Північній операційній зоні, ситуація стабільна і контрольована. Проте на найбільш небезпечних напрямках повним ходом обладнуються рубежі та позиції першої й другої смуги оборони", - написав він.

За його словами, разом із Чернігівською ОВА захисники вживають заходів щодо підсилення оборони.

"Якщо загроза зростатиме, на підготовлені рубежі прибудуть додаткові сили, і ми будемо готові адекватно реагувати на будь-який розвиток ситуації", - запевнив Наєв.

На опублікованому ним відео видно, як екскаватор копає траншею, а люди за допомогою техніки встановлюють протитанкові бетонні конструкції, відомі як "зуби дракона".