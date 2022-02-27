На Чернігівщині люди юрбою заблокували колону російської техніки
У місті Корюківка, що в Чернігівській області, люди вийшли на вулицю, аби зупинити колону російських окупантів
Про це повідомили на фейсбук-сторінці Сухопутних військ ЗСУ.
"На околицях міста Корюківка, що на Чернігівщині люди юрбою блокують пересування окупаційної техніки противника. Беріть приклад з Корюківки! Ми на своїй, Богом даній землі!", - йдеться у повідомленні.
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