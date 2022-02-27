На Чернігівщині люди юрбою заблокували колону російської техніки 

Про це повідомили на фейсбук-сторінці Сухопутних військ ЗСУ.



"На околицях міста Корюківка, що на Чернігівщині люди юрбою блокують пересування окупаційної техніки противника. Беріть приклад з Корюківки! Ми на своїй, Богом даній землі!", - йдеться у повідомленні.



Повітряні Сили ЗСУ збили крилату ракету, випущену по Києву з Білорусі.

СБУ оприлюднила секретні паролі і шифри російських загарбників.