На Чернігівщині Укрпошта відновлює роботу з 18 квітня
З 18 квітня Укрпошта відновить надсилання й видачу відправлень
Про це заявила очільниця Чернігівської дирекції товариства Олена Дорошенко.
"Чернігів. Відновлюємо роботу в штатному режимі! Раді вас бачити у всіх відділеннях Укрпошта Чернігівськоі області...Починаємо працювати з листами та поштовими відправленнями по області!" - написала вона.
Олена Дорошенко попередила про можливі проблеми з інтернетом в окремих відділеннях і перепросила за незручності.
Укрпошта відновить роботу з 18 квітня. У Чернігові працюватимуть такі відділення: 14000, 14001, 14003, 14005, 14006, 14013, 14017, 14021, 14033, 14035. До кінця квітня планують відновити повноцінну роботу й усіх інших відділень.
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