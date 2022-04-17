На Чернігівщині Укрпошта відновлює роботу з 18 квітня

Про це заявила очільниця Чернігівської дирекції товариства Олена Дорошенко.



"Чернігів. Відновлюємо роботу в штатному режимі! Раді вас бачити у всіх відділеннях Укрпошта Чернігівськоі області...Починаємо працювати з листами та поштовими відправленнями по області!" - написала вона.



Олена Дорошенко попередила про можливі проблеми з інтернетом в окремих відділеннях і перепросила за незручності.



Укрпошта відновить роботу з 18 квітня. У Чернігові працюватимуть такі відділення: 14000, 14001, 14003, 14005, 14006, 14013, 14017, 14021, 14033, 14035. До кінця квітня планують відновити повноцінну роботу й усіх інших відділень.



Нагадаємо, 24 лютого Укрпошта призупинила роботу через воєнний стан.

У березні Укрпошта відновила доставку з маркетплейсів та онлайн-магазинів.

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