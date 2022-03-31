На Чернігівщині ЗСУ звільнили від окупантів Лукашівку та Слободу, - голова ОДА
На Чернігівщині силами підрозділів ЗС України звільнено села Лукашівку та Слободу від російських окупантів
Про це повідомляє голова Чернігівської ОДА Вʼячеслав Чаус у своєму Telegram-каналі.
За його словами, після російських загарбників у селах залишилося чимало "вибухових подарунків".
Проте з-поміж іншого, у Слободу та Лукашівку нарешті змогли довезти гуманітарну допомогу.
Села звільнено від окупантів.
"Місцеві мешканці змучені, та це не похитнуло віру в Україну. Я зі своїм заступником Дмитром Синенком та радником Вʼячеславом Скоряком й іншими колегами сьогодні в цьому переконався", - додає Чаус.
- Нагадаємо, що станом на 31 березня ЗСУ у Запорізькій області звільнили від окупантів п'ять населених пунктів
- Крім того, підрозділами ЗСУ встановлено контроль над населеними пунктами Кочубєєвка, Орлове та Заградівка
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