На Чернігівщині ЗСУ звільнили від окупантів Лукашівку та Слободу, - голова ОДА

Про це повідомляє голова Чернігівської ОДА Вʼячеслав Чаус у своєму Telegram-каналі.



За його словами, після російських загарбників у селах залишилося чимало "вибухових подарунків".

Проте з-поміж іншого, у Слободу та Лукашівку нарешті змогли довезти гуманітарну допомогу.

Села звільнено від окупантів.



"Місцеві мешканці змучені, та це не похитнуло віру в Україну. Я зі своїм заступником Дмитром Синенком та радником Вʼячеславом Скоряком й іншими колегами сьогодні в цьому переконався", - додає Чаус.



Нагадаємо, що станом на 31 березня ЗСУ у Запорізькій області звільнили від окупантів п'ять населених пунктів

Крім того, підрозділами ЗСУ встановлено контроль над населеними пунктами Кочубєєвка, Орлове та Заградівка