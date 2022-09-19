Про це інформує в телеграмі голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Росіяни обстріляли Зеленодольську громаду з важкої артилерії. Поранено 58-річну жінку. Вона просто їхала дорогою на велосипеді, коли туди прилетіли російські снаряди", - написав Резніченко.

Нині постраждала знаходиться у медзакладі. Повідомляється, що її стан лікарі оцінюють, як середній.

Інформація щодо руйнувань уточнюється.