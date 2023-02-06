На Дніпропетровщині, в Києві й області 7 лютого діятимуть графіки стабілізаційних відключень
Національна енергетична компанія "Укренерго" встановила нові ліміти споживання електроенергії на вівторок, 7 лютого
Про це ДТЕК повідомляє в telegram.
Зазначається, що зокрема, для Києва обмеження встановлені на рівні 1147 МВт на день і 768 МВт на ніч. Для Київської області денні ліміти визначені на рівні 852 МВт, нічні – на рівні 705 МВт.
Дніпропетровській області на день виділені 1707 МВт, на ніч – 1652 МВт.
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Окрім цього, повідомляється, що такі ліміти дозволяють столиці та вказаним регіонам іти за графіками стабілізаційних відключень.
В Одеській області, за даним ДТЕК, через аварію на підстанції ситуація з електропостачанням залишається складною.
- Вранці 4 лютого Укренерго звітувала про зменшення дефіциту потужності в енергосистемі, адже зросло виробництво електроенергії на ТЕС.
- 5 лютого стало відомо, що 280 тисяч споживачів в Одесі залишаються без електропостачання, 90% котелень централізованого постачання вже запущені.
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