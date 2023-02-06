Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Суспільство На Дніпропетровщині, в Києві й області 7 лютого діятимуть графіки стабілізаційних відключень

На Дніпропетровщині, в Києві й області 7 лютого діятимуть графіки стабілізаційних відключень

6 лютого, 2023 понедiлок
21:19
Суспільство світло

Національна енергетична компанія "Укренерго" встановила нові ліміти споживання електроенергії на вівторок, 7 лютого

Про це ДТЕК повідомляє в telegram.

Зазначається, що зокрема, для Києва обмеження встановлені на рівні 1147 МВт на день і 768 МВт на ніч. Для Київської області денні ліміти визначені на рівні 852 МВт, нічні – на рівні 705 МВт.

Дніпропетровській області на день виділені 1707 МВт, на ніч – 1652 МВт.

Читайте також: Південна Корея готова взяти участь у довгострокових проєктах щодо відбудови енергосектора України

Окрім цього, повідомляється, що такі ліміти дозволяють столиці та вказаним регіонам іти за графіками стабілізаційних відключень.

В Одеській області, за даним ДТЕК, через аварію на підстанції ситуація з електропостачанням залишається складною.

Київщина
Дніпропетровщина
Енергія
Читайте також:
4 лютого, 2023 субота
Кому з військових залишать доплату 30 тис. грн, а кому ні. Роз'яснення від Мінооборони
Шойгу, Герасимов, Путін та Суровікін
Автор Антін Борковський
5 лютого, 2023 неділя
Оточення Путіна вже планує майбутнє Росії без нього, - ексдепутат російської думи Яковенко
обмін полоненими
5 лютого, 2023 неділя
РФ улаштувала провокацію під час обміну військовополоненими 4 лютого, - координатор групи родин полонених військових медиків
Київ
-3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.64
    Купівля 39.64
    Продаж 40.36
  • EUR
    Купівля 42.42
    Продаж 43.38
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
6 лютого
21:44
Ексклюзив
Байден в Ізраїлі
Риторика Ізраїлю щодо України змінилась після візиту Байдена, - експерт-міжнародник Семиволос
21:13
Українські військові прибули у Велику Британію
Українські військові прибули у Британію: опановуватимуть САУ AS90
21:12
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Росія розпочала наступ. Важкі бої за Бахмут. Концентрація армії РФ на Лиманському напрямку. Колонка Сергія Згурця
20:47
Денис Шмигаль
В Одесу доправили 82 генератори
20:38
Оновлено
Землетрус в Туреччині
Землетрус у Туреччині: кількість загиблих перевищила 1600, у країні оголошено семиденну жалобу
20:30
Кулеба прокоментував спекуляції у ЗМІ щодо згоди на ультиматуми РФ
"Матимемо відверту розмову за зачиненими дверима": Кулеба чекає на візит глави МЗС Ізраїлю
20:16
Ексклюзив
У Сєверодонецьку окупанти пропонують відновити знищене ними ж житло за рахунок власників
У Сєверодонецьку перебуває приблизно 8 тис. місцевих - там побільшало чужих, - очільник ВЦА Стрюк
20:12
АРМА
АРМА розшукало активи підсанкційних осіб на 1,5 млрд грн та понад 300 об’єктів, що належать їм
20:05
Ексклюзив
Бахмут, Донбас
Під Бахмутом росіяни штурмували позиції на 7 кілометрах фронту, жодну не було здано, - боєць батальйону "Свобода" Кривущенко
20:04
OPINION
Леся Вакулюк
Про "асвабадітєлєй" - давніх і нинішніх
20:03
Ворог завдав 5 ракетних і 12 авіаударів та бив із РСЗВ: загинули мирні жителі, зруйновано оселі
20:00
Огляд
Перемога України
Переможні новини 348-го дня війни: $7 мільярдів від Норвегії, ліквідовані ворожі ДРГ та активний вступ до "Гвардії наступу"
19:53
Мірча Луческу
Луческу розповів, як землетрус розбудив футболістів "Динамо" у готелі в Туреччині
19:50
Міхеїл Саакашвілі
Суд у Грузії відмовився звільнити Саакашвілі за станом здоров'я
19:27
Олександр Усик
"Медалі РФ - з крові, смерті та сліз": Усик звернувся до президента МОК Баха
19:20
Південна Корея готова взяти участь у довгострокових проєктах щодо відбудови енергосектора України
Південна Корея готова взяти участь у довгострокових проєктах щодо відбудови енергосектора України
18:59
електроенергія
ДТЕК попередив про можливі зміни в графіках відключень на Дніпропетровщині та в Києві
18:56
Ентоні Джошуа
Джошуа офіційно оголосив про повернення на ринг після поразки від Усика
18:49
Верховна Рада
Рада звільнила від мита і ПДВ безпілотники, рації, тепловізори, приціли та низку інших товарів
18:44
Антоніу Гутерреш
Гутерреш про війну в Україні: "Перспективи миру продовжують зменшуватися, а шанси подальшої ескалації — зростати"
18:43
Україна - Англія
Збірна України здивувала вибором суперника для спарингу перед стартом у відборі Євро-2024
18:31
Ексклюзив
Кирило Буданов
Буданов розпочав медійну кампанію з метою отримати місце міністра оборони, - політолог Кулик
18:22
Ігор Клименко
Шмигаль вніс до Ради кандидатуру Клименка на очільника МВС
18:16
Оновлено
Святослав Шевчук
УГКЦ оголосила про перехід на новий календар: подробиці
18:08
OPINION
Ігор Гулик
Як у Росії спробують косплеїти український Майдан
18:01
Ексклюзив
Верховна Рада
Група "За майбутнє" підтримає призначення нових керівників СБУ та МВС, - нардеп Батенко
17:57
Україна націоналізувала агрохолдинг і заводи російських олігархів на понад 2 млрд грн
Україна націоналізувала агрохолдинг і заводи російських олігархів на понад 2 млрд грн
17:51
Сніг
Синоптик Наталка Діденко розповіла, доки в Україні протримаються морози
17:34
масові поховання людей в Ізюмі 16.09.2022
В Ізюмі почали перепоховання ексгумованих тіл місцевих жителів, убитих росіянами
17:31
Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі
Усик розповів, як змінюється поведінка Ф'юрі, коли вимикаються камери
17:12
Володимир Зеленський
Зеленський провів засідання Ставки: особливу увагу приділили ситуації на Бахмутському напрямку
16:48
Еліна Світоліна
Світоліна вперше з початку війни відвідала Україну
16:38
Василь Малюк
Зеленський вніс до Ради проєкт постанови про призначення Малюка головою СБУ
16:25
Ексклюзив
ЗСУ Бахмут
Враження, що анонсований наступ росіян сконцентрований лише на Бахмуті, - нацгвардієць Назаренко
16:25
ЗНО
В Україні скасували цьогорічну державну підсумкову атестацію
16:21
Олімпіада-2022, збірна Росії
Рада звернулася до МОК з вимогою заборонити росіянам та білорусам виступати на Олімпіаді-2024
16:21
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
16:20
Оновлено
Верховна Рада
Верховна Рада визнала ПВК "Вагнер" міжнародною злочинною організацією
16:17
Верховна рада
Рада закликала ПА ОБСЄ виключити російських і білоруських делегатів і визнати РФ державою-терористом
16:11
Андрій Лунін
Лунін через травму Куртуа зіграє за "Реал" на клубному ЧС з футболу
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV