На Дніпропетровщині, в Києві й області 7 лютого діятимуть графіки стабілізаційних відключень

Про це ДТЕК повідомляє в telegram.

Зазначається, що зокрема, для Києва обмеження встановлені на рівні 1147 МВт на день і 768 МВт на ніч. Для Київської області денні ліміти визначені на рівні 852 МВт, нічні – на рівні 705 МВт.

Дніпропетровській області на день виділені 1707 МВт, на ніч – 1652 МВт.

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Окрім цього, повідомляється, що такі ліміти дозволяють столиці та вказаним регіонам іти за графіками стабілізаційних відключень.

В Одеській області, за даним ДТЕК, через аварію на підстанції ситуація з електропостачанням залишається складною.