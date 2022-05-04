На Донбасі за добу внаслідок окупаційних обстрілів загинули понад 20 цивільних
За добу у Донецькій області від рук окупантів загинув 21 мирний житель, ще 27 отримали поранення
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у телеграм.
"Росія вбиває цивільних! За 3 травня росіяни вбили 21 мирного мешканця Донеччини і поранили ще 27. Це – найбільша кількість жертв за один день відтоді, як росіяни обстріляли залізничний вокзал Краматорська", - наголосив він.
Серед загиблих цивільних: 10 - в Авдіївці, 5 - у Лимані, 4 - у Вугледарі, 1 - у Великій Новосілці та 1 - у Шандриголовому.
"Вдалося також уточнити інформацію щодо 2 загиблих у Маріуполі, однак точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі встановити наразі неможливо. За кожен злочин, скоєний на нашій землі, росіяни понесуть покарання!" - додав Кириленко.
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