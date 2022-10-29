На Донеччині окупанти за добу вбили трьох цивільних, іще 8 поранили, обстріляли будинки й дитсадок
На Донеччині 28 жовтня росіяни вбили трьох цивільних, іще вісьмох поранили, обстріляли будинки, дитсадок, інфраструктуру в 15 населених пунктах
Про це повідомив очільник ОВА Павло Кириленко в телеграмі.
Упродовж доби росіяни обстріляли 15 населених пунктів: Авдіївка, Бахмут, Соледар, Часів Яр, смт Велика Новосілка, Північне, Нью-Йорк, села Курдюмівка, Опитне, Сєверне, Ласточкине, Карлівка, Тоненьке, Бахмутське, Дружба.
Окупанти гатили з артилерії, "градів", "ураганів" і мінометів. Вони зруйнували або пошкодили п'ять житлових будинків і дитсадок.
На Бахмутському напрямку не вщухають артилерійські обстріли. Зокрема, у Курдюмівському та Північному є загиблі від ворожого вогню. У Бахмуті, Бахмутському та Соледарі постраждали цивільні. Також росіяни пошкодили об'єкти інфраструктури та приватні будинки.
Раніше голова Донецької ОВА писав у телеграмі про загиблих і поранених унаслідок російських обстрілів.
"За 28 жовтня росіяни вбили трьох мирних жителів Донеччини: двох у Курдюмівці й одного в Північному. Також за вчора стало відомо про вісьмох поранених", - зазначив він.
Точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі наразі встановити неможливо.
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