Про це повідомив очільник ОВА Павло Кириленко в телеграмі.

Упродовж доби росіяни обстріляли 15 населених пунктів: Авдіївка, Бахмут, Соледар, Часів Яр, смт Велика Новосілка, Північне, Нью-Йорк, села Курдюмівка, Опитне, Сєверне, Ласточкине, Карлівка, Тоненьке, Бахмутське, Дружба.

Окупанти гатили з артилерії, "градів", "ураганів" і мінометів. Вони зруйнували або пошкодили п'ять житлових будинків і дитсадок.

На Бахмутському напрямку не вщухають артилерійські обстріли. Зокрема, у Курдюмівському та Північному є загиблі від ворожого вогню. У Бахмуті, Бахмутському та Соледарі постраждали цивільні. Також росіяни пошкодили об'єкти інфраструктури та приватні будинки.

Раніше голова Донецької ОВА писав у телеграмі про загиблих і поранених унаслідок російських обстрілів.

"За 28 жовтня росіяни вбили трьох мирних жителів Донеччини: двох у Курдюмівці й одного в Північному. Також за вчора стало відомо про вісьмох поранених", - зазначив він.

Точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі наразі встановити неможливо.

27 жовтня на Донеччині росіяни вбили 4 цивільних, іще 9 поранили. Знайдено тіла 5 загиблих під час окупації.

27 жовтня з-під завалів будинків у Святогірську на Донеччині дістали тіло жінки. Під руїнами може залишатися ще одна загибла людина.

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