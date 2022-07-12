Обстріл Росією Часового Яру: кількість загиблих збільшилася до 34, розчищено близько 70% руїн
За останню добу рятувальники знайшли ще 8 загиблих під завалами будинку в Часовому Ярі, у тому числі тіло 9-річного хлопчика.
Про це інформує голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
Зазначається, що у Часовому Ярі за добу 11 липня рятувальники дістали з-під завалів ще 8 загиблих, у тому числі — тіло 9-річного хлопчика.
Таким чином, кількість загиблих зросла до 34 осіб. Ще 9 людей вдалося врятувати з-під руїн будинку.
За даними Кириленка, станом на 06:30 рятувальники ДСНС розчистили близько 70% руїн.
Розбір завалів тривають.
Крім того, ще одна людина загинула вчора у Мар'їнці. Двоє цивільних в Донецькій області дістали поранення.
ОВА також нагадує, що точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі наразі неможливо встановити.
- 11 липня під завалами будинку у Часовому Ярі виявили тіло дитини. Тоді кількість загиблих сягала 33.
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