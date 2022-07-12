Про це інформує голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Зазначається, що у Часовому Ярі за добу 11 липня рятувальники дістали з-під завалів ще 8 загиблих, у тому числі — тіло 9-річного хлопчика.

Таким чином, кількість загиблих зросла до 34 осіб. Ще 9 людей вдалося врятувати з-під руїн будинку.

За даними Кириленка, станом на 06:30 рятувальники ДСНС розчистили близько 70% руїн.

Розбір завалів тривають.

Крім того, ще одна людина загинула вчора у Мар'їнці. Двоє цивільних в Донецькій області дістали поранення.

ОВА також нагадує, що точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі наразі неможливо встановити.

11 липня під завалами будинку у Часовому Ярі виявили тіло дитини. Тоді кількість загиблих сягала 33.

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