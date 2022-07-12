Обстріл Росією Часового Яру: під завалами будинку виявили тіло дитини, кількість загиблих зросла до 33 людей
Під завалами зруйнованого російським обстрілом будинку в місті Часів Яр на Донеччині виявили тіло загиблої дитини орієнтовно 2013 року народження
Про це повідомляє у Facebook ДСНС України.
"Станом на 23:30 (11 липня - ред.) під час проведення аварійно-рятувальних робіт у п'ятиповерховому житловому будинку в м. Часів Яр виявлено тіло 1 загиблої дитини (орієнтовно 2013 р. н.)", - йдеться у повідомленні.
Загалом на місці події виявлено тіла 33 загиблих, з-під завалів врятували 9 осіб. Пошуково-рятувальні роботи тривають.
Нагадаємо, ввечері 9 липня окупанти обстріляли Часів Яр із реактивних систем залпового вогню "Ураган".
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