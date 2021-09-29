На Донеччині військові зупинили автівку зі зброєю, водія затримали

Про це передає пресслужба Нацгвардії.

"Під час несення служби на мобільному блокпосту поблизу Волновахи, що на Донеччині, військовослужбовці 21-ї окремої бригади імені Петра Калнишевського затримали громадянина, який перевозив 7 одиниць зброї та набої", - йдеться в повідомленні.

Під час огляду у багажнику автівки "Волга" нацгвардійці виявили дві одиниці стрілецької зброї, 4 одиниці РПГ-22, кулемет ПК та 60 набоїв калібру 7,62 мм.

За кермом перебував 22-річний молодик. Його затримали за підозрою у вчиненні правопорушення, передбаченого статтею 263 Кримінального кодексу України "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами". Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

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