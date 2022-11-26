Про це інформує голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За 25 листопада російські загарбники поранили 4 цивільних людини на Донеччині, Зокрема три - у Бахмуті, та ще одну - в Краматорську.

Загалом на території Донецької області рашисти вбили щонайменше 1223 людини та ще 2638 поранили.

Нині інформація щодо точної кількості жертв у Маріуполі та Волновасі відсутня.

"Кожен воєнний злочинець буде покараний", - додав Кириленко.

Вночі, 23 листопада, російські війська обстріляли Вільнянськ на Запоріжжі. Ракети влучили в пологове відділення місцевої лікарні.

На Донеччині протягом доби, 22 листопада, окупаційні війська завдали руйнувань адмінбудівлі та двом багатоповерхівкам, пошкоджено і приватні будинки, є загиблий й поранені.

У Торецьку Донецької області внаслідок російських обстрілів знищений дитячий садочок "Мир".

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