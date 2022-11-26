На Донеччині внаслідок обстрілів армії РФ поранені чотири мирних жителі
За минулу добу на території Донецької області внаслідок обстрілів окупантів з Росії поранені чотири мирних жителі
Про це інформує голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
За 25 листопада російські загарбники поранили 4 цивільних людини на Донеччині, Зокрема три - у Бахмуті, та ще одну - в Краматорську.
Загалом на території Донецької області рашисти вбили щонайменше 1223 людини та ще 2638 поранили.
Нині інформація щодо точної кількості жертв у Маріуполі та Волновасі відсутня.
"Кожен воєнний злочинець буде покараний", - додав Кириленко.
- Вночі, 23 листопада, російські війська обстріляли Вільнянськ на Запоріжжі. Ракети влучили в пологове відділення місцевої лікарні.
- На Донеччині протягом доби, 22 листопада, окупаційні війська завдали руйнувань адмінбудівлі та двом багатоповерхівкам, пошкоджено і приватні будинки, є загиблий й поранені.
- У Торецьку Донецької області внаслідок російських обстрілів знищений дитячий садочок "Мир".
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