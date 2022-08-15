На Донеччині знайшли мертвим політика з Алтайського краю РФ Євгена Новікова 

Про це повідомили російські пропагандистські ЗМІ.

Як зазначили в одному з місцевих алтайських видань, цього тижня до Барнаула доставлять тіло заступника голови Громадської палати Алтайського краю Євгена Новікова. Про це сайту повідомили відразу два джерела.

Євген Новіков поїхав у самопроголошену "ДНР" у липні начебто "з гуманітарною місією". Зник біля Шахтарська 10 липня. Його родичі розпочали пошуки та зверталися через соцмережі з проханням допомогти.

Євген Новіков народився 17 серпня 1969 року. Очолював виконком крайової організації "Російського союзу ветеранів Афганістану". Його призначали в громадську палату регіону чотири скликання поспіль.

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