На фронті День Незалежності відчувається всім серцем,- боєць ТрО Фірсов

Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".

"Росіяни злі, оскільки ми святкуємо власну незалежність, якої не повинно було б бути за задумом ворога. Півроку тому вони хотіли за три дні захопити всю країну та парадом пройти по Хрещатику в Києві. Парад відбувався, але є різниця. Зараз на Хрещатику стоїть спалена російська техніка. Тому більшість росіян та злочинне керівництво Росії біснуються". - пояснив Фірсов.

Боєць ТрО розповів, що на фронті День Незалежності відчувається зовсім по-іншому.

"Я хочу сказати, що ніколи не відчував День Незалежності всім серцем так, як це відчувається на фронті. Ніколи в моєму житті не відбувалось подібного. Жодне свято не відчувається так як День Незалежності. Військові його святкують без якихось алкогольних напоїв, бо для нас це духовне свято. Оскільки ніхто не буде віддавати своє життя за інше якесь свято. Однак за країну, за те, щоб вона була незалежною більшість людей, а особливо військові, готові віддавати і віддають своє життя", - додав він.



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