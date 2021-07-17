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Головна війна з Росією На фронті: росіяни 5 разів обстріляли українців, є поранений

На фронті: росіяни 5 разів обстріляли українців, є поранений

17 липня, 2021 субота
08:20
війна з Росією

Станом на 7 годину ранку, 17 липня 2021 року, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано п'ять порушень режиму припинення вогню протягом нинішньої доби

Перелік місць обстрілу наведено у ранковому фронтовому зведенні, розповідає Еспресо.TV.

Йдеться про наступні населені пункти:

Чермалик - противник обстріляв наші позиції зі стрілецької зброї,

Водяне (Приазов’я) - окупанти вели вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібрів,

Широкине - російські найманці відкрили вогонь з мінометів 82-го калібру,

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Павлополь - ворог обстріляв українські позиції з мінометів 82-го калібру,

Старогнатівка - збройні формування Російської-Федерації застосували артилерію калібру 122-мм.

"В результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав кульове поранення. Захиснику оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров’я пораненого - середньої тяжкості", - деталізує пресслужба Операції Об'єднаних сил.

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"На обстріли противника була надана адекватна відповідь", - запевняють українські військові.


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