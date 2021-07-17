На фронті: росіяни 5 разів обстріляли українців, є поранений

Перелік місць обстрілу наведено у ранковому фронтовому зведенні, розповідає Еспресо.TV.



Йдеться про наступні населені пункти:



Чермалик - противник обстріляв наші позиції зі стрілецької зброї,



Водяне (Приазов’я) - окупанти вели вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібрів,



Широкине - російські найманці відкрили вогонь з мінометів 82-го калібру,



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Павлополь - ворог обстріляв українські позиції з мінометів 82-го калібру,



Старогнатівка - збройні формування Російської-Федерації застосували артилерію калібру 122-мм.



"В результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав кульове поранення. Захиснику оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров’я пораненого - середньої тяжкості", - деталізує пресслужба Операції Об'єднаних сил.



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"На обстріли противника була надана адекватна відповідь", - запевняють українські військові.





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