На фронті: росіяни 5 разів обстріляли українців, є поранений
Станом на 7 годину ранку, 17 липня 2021 року, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано п'ять порушень режиму припинення вогню протягом нинішньої доби
Перелік місць обстрілу наведено у ранковому фронтовому зведенні, розповідає Еспресо.TV.
Йдеться про наступні населені пункти:
Чермалик - противник обстріляв наші позиції зі стрілецької зброї,
Водяне (Приазов’я) - окупанти вели вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібрів,
Широкине - російські найманці відкрили вогонь з мінометів 82-го калібру,
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Павлополь - ворог обстріляв українські позиції з мінометів 82-го калібру,
Старогнатівка - збройні формування Російської-Федерації застосували артилерію калібру 122-мм.
"В результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав кульове поранення. Захиснику оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров’я пораненого - середньої тяжкості", - деталізує пресслужба Операції Об'єднаних сил.
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"На обстріли противника була надана адекватна відповідь", - запевняють українські військові.
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