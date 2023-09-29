Генконференція МАГАТЕ закликала РФ негайно повернути ЗАЕС під повний контроль України
На 67-ї сесії Генеральної конференції МАГАТЕ 69 країн схвалили резолюцію, ініційовану Канадою, Фінляндією та Коста-Рикою, щодо негайного повернення ЗАЕС під повний контроль України
Про це повідомляє Міненерго.
Резолюція закликає РФ негайно вивести весь військовий та інший неуповноважений персонал із ЗАЕС та повернути станцію під повний контроль компетентних органів України відповідно до чинної ліцензії, виданої Державною інспекцією ядерного регулювання України (ДІЯРУ), забезпечити безпечне та захищене функціонування станції, для того, щоб Агентство здійснювало ефективне та дієве впровадження гарантій безпеки.
Резолюція визначає постійну та посилену фізичну присутність Місії МАГАТЕ з підтримки та допомоги в Запоріжжі (ІСАМЗ) та впровадження безпекових гарантій на ЗАЕС, наголошує на необхідності надання експертам Агентства необмеженого та своєчасного доступу до та з усіх відповідних місць на та навколо ЗАЕС і просить генерального директора МАГАТЕ продовжувати регулярно звітувати про ситуацію.
"Ми вдячні нашим партнерам, кожній країні за голос на підтримку дотримання гарантій забезпечення ядерної та радіаційної безпеки. Прийняття України до Ради керуючих МАГАТЕ, а також ухвалення резолюції, яка закликає до повернення нашої ЗАЕС під контроль України - доказ того, що цивілізований світ - з нами", - наголосив міністр енергетики України Герман Галущенко.
- Напередодні, 28 вересня, стало відомо, що Україна увійшла до складу Ради керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії на 2023-2025 роки. Це один із двох керівних органів МАГАТЕ.
- Екологічна організація Greenpeace оприлюднила висновки, де стверджує: міжнародні органи регулювання не в змозі ефективно наглядати за безпекою на ЗАЕС, яка перебуває під контролем російських окупантів. Це створює загрозу потенційно небезпечної ядерної ситуації на станції.
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