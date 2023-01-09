На Гомельському радіозаводі доукомплектовують іранські дрони-камікадзе, - керівник "Білого легіону" Бульба
Керівник "Білого легіону" Сергій Бульба повідомив, що на території Білорусі доукомплектовують іранські дрони-камікадзе, які використовуються для атак по Україні
Про це він повідомив в етері телеканалу "Еспресо"
"За нашою інформацією, яку поки що ми не можемо підтвердити, на Гомельський радіозавод росіяни перекидають іранські дрони-камікадзе для доукомплектування. Спочатку росіяни доставляли ці дрони до Мурманська, а потім перекинули до Гомеля. Там їх доукомплектовували, пофарбували, нанесли відповідні знаки та перекинули назад до Росії”. - розповів Бульба
Громадський діяч додав, що білоруська влада намагається домовитись з Іраном про виробництво іранських БПЛА на власній території
"Також білоруська делегація літала в Іран. Там вони намагались домовитись з іранцями не лише про виробництво снарядів великого калібру на території Білорусі, а й про виробництво дронів-камікадзе. До того ж в Білорусі почали випускати власні ноутбуки. Сама влада Білорусі заявляє про те, що всі компоненти до цього ноутбука, окрім корпусу, є іноземними. Тобто ті технології, які у РФ не можна постачати, будуть такими хитрими шляхами постачатись через Білорусь", - додав він.
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