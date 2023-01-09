Про це він повідомив в етері телеканалу "Еспресо"

"За нашою інформацією, яку поки що ми не можемо підтвердити, на Гомельський радіозавод росіяни перекидають іранські дрони-камікадзе для доукомплектування. Спочатку росіяни доставляли ці дрони до Мурманська, а потім перекинули до Гомеля. Там їх доукомплектовували, пофарбували, нанесли відповідні знаки та перекинули назад до Росії”. - розповів Бульба

Громадський діяч додав, що білоруська влада намагається домовитись з Іраном про виробництво іранських БПЛА на власній території

"Також білоруська делегація літала в Іран. Там вони намагались домовитись з іранцями не лише про виробництво снарядів великого калібру на території Білорусі, а й про виробництво дронів-камікадзе. До того ж в Білорусі почали випускати власні ноутбуки. Сама влада Білорусі заявляє про те, що всі компоненти до цього ноутбука, окрім корпусу, є іноземними. Тобто ті технології, які у РФ не можна постачати, будуть такими хитрими шляхами постачатись через Білорусь", - додав він.

Моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомила, що у ніч з 6 на 7 січня до Білорусі перекинули ще один ешелон із російськими солдатами.

Міністерство оборони Білорусі оголосило про проведення спільних з Росією льотно-тактичних навчань з 16 січня по 1 лютого