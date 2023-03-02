На Харківщині автівка підірвалася на міні: загинули четверо цивільних

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"На Харківщині залишається дуже високою мінна небезпека. На території Ізюмського лісового господарства біля с. Співаківка працівник цього господарства та ще 3 чоловіків, що їхали з ним на автомобілі, підірвалися на протитанковій міні. Всі четверо чоловіків 21-го, 39-ти, 43-х та 54-х років загинули на місці", - написав він.

Синєгубов наголосив на важливості триматись подалі від лісів і лісосмуг на деокупованих територіях, де можуть бути міни.