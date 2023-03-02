На Харківщині автівка підірвалася на міні: загинули четверо цивільних
У Харківській області автомобіль із цивільними наштовхнувся на протитанкову міну, внаслідок чого загинули четверо чоловіків. Наймолодшому був 21 рік
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"На Харківщині залишається дуже високою мінна небезпека. На території Ізюмського лісового господарства біля с. Співаківка працівник цього господарства та ще 3 чоловіків, що їхали з ним на автомобілі, підірвалися на протитанковій міні. Всі четверо чоловіків 21-го, 39-ти, 43-х та 54-х років загинули на місці", - написав він.
Синєгубов наголосив на важливості триматись подалі від лісів і лісосмуг на деокупованих територіях, де можуть бути міни.
- Раніше на деокупованій Херсонщині чоловік наступив на міну, рубаючи дрова в лісосмузі. Йому відірвало частину ноги.
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