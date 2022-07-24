На Харківщині під час польових робіт підірвався трактор, тракторист загинув на місці
На околиці Харкова під час проведення польових робіт на невідомому вибухонебезпечному предметі підірвався трактор, у результаті вибуху загинув тракторист
Як йдеться у повідомленні, 24 липня біля Харкова внаслідок наїзду трактора на невідомий вибуховий предмет сталася пожежа і загинув чоловік.
"24 липня об 11:24 до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що у полі, на околиці Харкова, під час проведення сільськогосподарських робіт на невідомому вибухонебезпечному предметі підірвався трактор. У результаті вибуху тракторист, чоловік 1982 р.н., загинув на місці, а транспортний засіб загорівся", - пише ГУ ДСНС.
Головне управління ДСНС України у Харківській області просить аграріїв бути уважними, оскільки багато земельних ділянок через проведення активних бойових дій ще не обстежені.
- На Київщині техніка наштовхнулась на снаряд під час проведення сільськогосподарських робіт.
- На Харківщині ракета окупантів поцілила у трактор, унаслідок чого водій отримав опіки й поранення
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.54
Купівля 37.54Продаж 38.71
-
EUR
Купівля 37.91Продаж 39.23
- Актуальне
- Важливе