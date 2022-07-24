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Головна війна з Росією На Харківщині під час польових робіт підірвався трактор, тракторист загинув на місці

На Харківщині під час польових робіт підірвався трактор, тракторист загинув на місці

24 липня, 2022 неділя
15:00
війна з Росією Пошкоджений трактор

На околиці Харкова під час проведення польових робіт на невідомому вибухонебезпечному предметі підірвався трактор, у результаті вибуху загинув тракторист

Як йдеться у повідомленні, 24 липня біля Харкова внаслідок наїзду трактора на невідомий вибуховий предмет сталася пожежа і загинув чоловік.

"24 липня об 11:24 до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що у полі, на околиці Харкова, під час проведення сільськогосподарських робіт на невідомому вибухонебезпечному предметі підірвався трактор. У результаті вибуху тракторист, чоловік 1982 р.н., загинув на місці, а транспортний засіб загорівся", - пише ГУ ДСНС. 

Головне управління ДСНС України у Харківській області просить аграріїв бути уважними, оскільки багато земельних ділянок через проведення активних бойових дій ще не обстежені.

  • На Київщині техніка наштовхнулась на снаряд під час проведення сільськогосподарських робіт.
  • На Харківщині ракета окупантів поцілила у трактор, унаслідок чого водій отримав опіки й поранення

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Україна
ДСНС
Харківщина
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