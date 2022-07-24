Як йдеться у повідомленні, 24 липня біля Харкова внаслідок наїзду трактора на невідомий вибуховий предмет сталася пожежа і загинув чоловік.

"24 липня об 11:24 до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що у полі, на околиці Харкова, під час проведення сільськогосподарських робіт на невідомому вибухонебезпечному предметі підірвався трактор. У результаті вибуху тракторист, чоловік 1982 р.н., загинув на місці, а транспортний засіб загорівся", - пише ГУ ДСНС.

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