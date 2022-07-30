На Харківщині підірвався комбайн на протитанковій міні

Про це повідомили в telegram-каналі ДСНС України.

У результаті вибуху постраждав водій комбайну, 1978 року народження. Бригадою медиків екстреної медичної допомоги його було госпіталізовано до лікувального закладу.

Також відомо, що внаслідок вибуху загорілася стерня. Пожежу ліквідували на площі 60 кв.м.

"На місці події працювали сапери ДСНС, які обстежили прилеглу територію. Інших вибухонебезпечних предметів виявлено не було", - зазначають рятувальники.

20 липня у Пологівському районі Запоріжжя внаслідок наїзду комбайна на протитанкову міну постраждали двоє людей, їх госпіталізували.

Станом на 29 липня, у Великописарівській громаді Сумщини вантажівка та комбайн підірвалися на мінах, унаслідок чого одна людина загинула, ще 4 отримали поранення.

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