На Харківщині після ворожої атаки 29 грудня 52-річний чоловік у важкому стані перебуває в лікарні, ще один - госпіталізований через підрив на вибухівці
29 грудня на Харківщині внаслідок дій окупантів загинуло троє мирних жителів, ще один чоловік у важкому стані перебуває в лікарні. Відомо про постраждалого через підрив на вибухівці
Про це інформує голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Минулої доби ворог завдав чергового масованого ракетного удару по Україні. Є прильоти в об'єкти інфраструктури Харкова та області", - пише Синєгубов.
Унаслідок ракетної атаки рашистів загинуло двоє цивільних чоловіків 55 та 54 років. Також 52-річного чоловіка госпіталізували з пораненням. Медики оцінюють його стан як важкий.
Протягом доби, 29 грудня, російські окупанти гатили з артилерії прикордонні з РФ населені пункти в Куп'янському, Чугуївському та Харківському районах.
У місті Куп'янськ через обстріл ворога загинув 60-річний чоловік.
У селі Сніжнівка Ізюмського району на вибуховому пристрої підірвався 43-річний чоловік. Він у стані середньої тяжкості.
Учора вилучено та знешкоджено 29 вибухонебезпечних предметів: "Мінна небезпека залишається дуже високою".
- У ніч на 29 грудня Харків зазнав масованої атаки з ворожих дронів. Усього по обласному центрові було випущено 13 "шахедів", 11 з яких були успішно знищені нашими захисниками.
- Вранці 29 грудня РФ завдала масованого удару по Україні ракетами та дронами. МВС повідомило про трьох загиблих і шістьох поранених українців унаслідок російської атаки, ДСНС - про пошкодженння 28 об'єктів, з них 10 - критичної інфраструктури.
- 29 грудня Олег Синєгубов повідомив, унаслідок обстрілів загинув 50-річний чоловік, згодом ще один поранений - помер у швидкій.
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