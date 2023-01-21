На Харківщині знайшли схованку з російськими артилерійськими снарядами
У Токарівці Харківської області знайшли схованку з понад сотнею артилерійських снарядів калібру 122 мм, які після себе залишили окупанти
Про це повідомив голова Дергачівської міської військової адміністрації В'ячеслав Задоренко.
Повідомляється, що весь вміст схованки вивезли та передали на потреби 113 окремої бригади територіальної оборони.
"Ось так виглядає російський "лендліз!" Тепер хлопці повернуть російські снаряди назад до Росії", - запевнив Задоренко.
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