На Харківщині знайшли схованку з російськими артилерійськими снарядами

Про це повідомив голова Дергачівської міської військової адміністрації В'ячеслав Задоренко.

Повідомляється, що весь вміст схованки вивезли та передали на потреби 113 окремої бригади територіальної оборони.

"Ось так виглядає російський "лендліз!" Тепер хлопці повернуть російські снаряди назад до Росії", - запевнив Задоренко.

Російські загарбники вранці 16 січня обстріляли Куп'янськ Харківської області, унаслідок чого поранення дістали двоє людей.

17 січня російські окупанти обстрілювали населені пункти Харківської області вздовж усієї лінії зіткнення. Пошкоджено лікарню, дістав поранення фельдшер.

20 січня у Куп'янському районі Харківщини армія РФ обстріляла ракетами С-300 школу-інтернат.

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