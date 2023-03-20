На Херсонщині через підрив на російській міні загинув 18-річний хлопець, - ОВА
У лісосмузі біля села Станіслав Херсонської області на російській міні підірвався 18-річний хлопець: через тяжкі травми він загинув на місці
Про це вдень 20 березня повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Відомо, що у цьому регіоні це вже не перший випадок підриву на російських мінах за добу. Зранку поблизу села Мала Олександрівка на ворожу вибухівку в лісі натрапив 35-річний чоловік. Постраждалий втратив ліву гомілку, його госпіталізували для проведення операції.
Херсонська ОВА нагадала, що мінна небезпека в регіоні досі надзвичайно висока. Території, які ще не обстежили сапери, можуть бути вкриті російськими боєприпасами. Найбільше вибухівки на Херсонщині може бути в лісосмугах, полях, на узбережжях водойм та узбіччях доріг.
- Уранці 17 березня у Чернігівській області трактор наїхав на ворожу міну, внаслідок чого водій дістав поранення.
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