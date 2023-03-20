Про це вдень 20 березня повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Відомо, що у цьому регіоні це вже не перший випадок підриву на російських мінах за добу. Зранку поблизу села Мала Олександрівка на ворожу вибухівку в лісі натрапив 35-річний чоловік. Постраждалий втратив ліву гомілку, його госпіталізували для проведення операції.

Херсонська ОВА нагадала, що мінна небезпека в регіоні досі надзвичайно висока. Території, які ще не обстежили сапери, можуть бути вкриті російськими боєприпасами. Найбільше вибухівки на Херсонщині може бути в лісосмугах, полях, на узбережжях водойм та узбіччях доріг.