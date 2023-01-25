На Херсонщині окупанти депортували мешканців села Нечаєве, у їхні домівки заселять військових
На тимчасово окупованій частині Херсонської області російські терористи депортували мешканців села Нечаєве
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
"Росіяни виселили людей з їх помешкань, аби розквартирувати там своїх військових. Також окупанти зайняли порожні дачі місцевих. При цьому ворог активно мародерить помешкання. Так і виглядає “російське звільнення”, а саме заміщення собою місцевих й грабіж останніх", - пишуть у ЦНС.
Село Нечаєве розташоване поблизу Олешок. Місцевих вивезли на південь, їх залишили без засобів для існування.
"Людям не залишиться іншого виходу, ніж отримання паспорта ворога для отримання виплат в 10 тис. рублів. Наголосимо, що виїзд до підконтрольних уряду України територій ворог закрив, як й не дозволяє обіг гривні. Тобто, навіть якщо в людей є заощадження – росіяни конфіскують валюту", - йдеться у матеріалі.
- 24 січня ворожі війська били по Херсону. Внаслідок цього пошкоджено будівлі школи та медичного закладу.
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