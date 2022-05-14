На Херсонщині окупанти не мають жодних стратегічних планів, вони лиш грабують підприємців і хочуть втекти до Криму, — депутат облради
Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань переконаний, що всі плани окупантів на Херсонщині руйнуються, тим часом вони займаються лише пограбунком мирних жителів та підприємців. Для того щоб утримувати цю ситуацію, орки ще й залякують населення
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Людей постійно залякують, їх викрадають, затримують та катують. Зараз ці катування набирають нових обертів – по всій Херсонщині знову йдуть сигнали, що окупанти масово проводять рейди та затримують людей. Так російські солдати роблять тому, що не мають інших шляхів утримувати ситуацію", – наголосив Хлань.
Також депутат зауважив, херсонці налаштовані дуже негативно щодо російських окупантів, тож орки самі думають над тим, як їм втекти, зокрема до того самого окупованого Криму.
"Самі орки не бачать майбутнього цієї окупаційної влади й думають, як тікати. Ці "гауляйтери", які анонсували свої плани то на квітень, то на травень, уже переносять їх до кінця року, а займаються єдине тим, що грабують підприємців. Всіма своїми діями окупанти показують, що вони тут ненадовго. Їх мета – вкрасти якнайбільше та втекти", – сказав він.
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