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Головна війна з Росією На Херсонщині окупанти ввели обов'язкові "кадетські класи", в яких викладають проросійські місцеві мешканці без педосвіти, — Генштаб

На Херсонщині окупанти ввели обов'язкові "кадетські класи", в яких викладають проросійські місцеві мешканці без педосвіти, — Генштаб

2 березня, 2023 четвер
19:01
війна з Росією

У Генштабі розповіли, що так звані "кадетські класи" починаються ще з початкової школи і є обов'язковими у багатьох навчальних закладах тимчасово окупованої Херсонщини

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 2 березня.

"Викладають" у цих класах проросійські місцеві жителі без педагогічної освіти, тож аби відповідати російському законодавству, їх автоматично зараховують на заочну форму до педагогічних ВНЗ в Росії. 

"Для цих учнів є обов’язковим носіння уніформи та додаткові заняття з "патріотичного" виховання. Через дефіцит вчителів на роботу приймають проросійських місцевих жителів без педагогічної освіти. Переважно їм понад 50 років. Для легалізації, відповідно до російського законодавства, їх автоматично зараховують на заочну форму навчання до профільних ВУЗів РФ", - йдеться у повідомленні.

Також, у Генштабі розповіли, що ворог посилив фільтраційні заходи на тимчасово захоплених територіях Запорізької та Херсонської областей.

Зазначається, що до населених пунктів Піщанівка та Пойма Херсонської області прибули представники ФСБ. Проводяться масові обшуки житлових приміщень, перевірка телефонів, основну увагу окупанти приділяють людям, чиї родичі виїхали на неокуповану частину України.

ЗСУ протягом доби завдали 13 авіаударів по місцях зосередження росіян

Українська авіація за добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 склад боєприпасів противника.

За день ворог здійснив 24 авіа- та 3 ракетні удари

Генштаб повідомляє, що протягом доби противник завдав 24 авіаційних удари по позиціях наших військ та 3 ракетних удари по містах Часів Яр Донецької області та Запоріжжя. Внаслідок цього було пошкоджено житлові будинки та є жертви серед цивільного населення.

Також, ворог здійснив понад 55 обстрілів з РСЗВ, зокрема по цивільній інфраструктурі населеного пункту Уланове Сумської області. 

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Противник утримує підрозділи поблизу державного кордону України та продовжує інженерне обладнання позицій, формування наступальних угруповань не виявлено.

Ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Рижівка, Хотінь, Стецьківка і Славгород Сумської області та районів 15 населених пунктів Харківської області. Серед них - Красне, Глибоке, Веселе, Вовчанськ, Огірцеве та Стрілеча.

На інших напрямках ситуація така:

  • На Куп’янському та Лиманському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії поблизу Білогорівки і Кремінної Луганської області та Спірного на Донеччині. Здійснив артилерійські обстріли районів 17 населених пунктів. Зокрема, це - Дворічна, Лиман Перший, Петропавлівка, Куп’янськ Харківської області; Макіївка, Кремінна Луганської області та Роздолівка на Донеччині.
  • На Бахмутському напрямку противник продовжує наступ. Штурмує місто Бахмут. Наші захисники відбили атаки в районах населених пунктів Бахмут, Хромове та Іванівське Донецької області. Ворожих обстрілів зазнали Васюківка, Залізнянське, Оріхово-Василівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Курдюмівка, Диліївка, Майорськ та Нью-Йорк.
  • На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник продовжує атакувати позиції наших військ. Здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів Кам’янка, Сєверне та Мар’їнка Донецької області. Ворожих обстрілів зазнали райони 15 населених пунктів. Серед них - Веселе, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Красногорівка та Вугледар.
  • На Запорізькому та Херсонському напрямках противник веде оборону, на окремих ділянках продовжує спроби створити умови для переходу у наступ. Здійснив артилерійські обстріли понад 40 районів населених пунктів. Зокрема це - Новосілка, Времівка Донецької області; Залізничне, Гуляйполе, Кам’янське Запорізької області, а також Веселе, Берислав, Чорнобаївка, Антонівка та Херсон.

У ніч на 2 березня окупанти скерували ракету на Запоріжжя, внаслідок чого пошкоджень зазнав житловий будинок, відомо про щонайменше трьох загиблих.

Херсонщина
окуповані території
окупанти
ракетний удар
втрати окупантів
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