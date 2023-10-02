На Херсонщині підірвався псевдорозмінувальник, якого найняв фермер

Про це повідомляє telegram Херсонської ОДА.

Місцевий фермер усно домовився з мешканцями Миколаївської області, щоб вони провели розмінування його полів від російських мін, що залишились після деокупації.

Найняті "розмінувальники" не мали ліцензій для проведення таких небезпечних робіт, але для розмінування вони використали трактор фермера-замовника, додавши до нього саморобну конструкцію, яка мала виконувати функцію техніки для розмінування.

Під час виконання "розмінувальних" робіт трактор, за кермом якого був 32-річний чоловік, підірвався на міні, а водій загинув на місці.

Херсонська ОДА наголошує, що робота таких "фірм" є незаконною, а люди, які пропонують послуги з розмінування наражають на небезпеку себе та оточення.

"Розуміємо, аграріям хочеться якнайшвидше повернутися до роботи. Але слід звертатися до ліцензованих компаній, які мають відповідні дозволи, а значить – й належну підготовку та обладнання", - зазначено в повідомленні.