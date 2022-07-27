Про це Сили спеціальних операцій повідомляють на своєму сайті "Спротив".

"Маємо гарні новини з Херсонщини, і йдеться не лише про Антонівський міст. Представники руху опору ліквідували групу ворога й отримали цікаву документацію. Що ж, в росіян за прогнозами попереду одні дощі з градом, адже матеріали передані іншим підрозділам ЗСУ", - йдеться у дописі.

27 липня українські військові підтвердили, що завдали ударів 26 липня по Антонівському мосту на Херсонщині. Окупанти кажуть про повне обмеження руху мостом та спробу організації альтернативних поромних чи понтонних переправ.

В ОК "Південь" зазначають, що ЗСУ закріпили контроль над транспортними артеріями окупованих територій на Півдні України

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