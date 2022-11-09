На Херсонщині снаряд влучив у кафе, де обідали окупанти та окопувались неподалік

Про це інформує в фейсбуці депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

8 листопада в заклад "Фаріз" на об’їзній дорозі в тимчасово окупованому селищі Зеленівка, де обідали рашисти, влучив снаряд.

"Окупанти розташовувалися по лісосмузі, а саме в цьому кафе збиралися на обід. Там для них готували їжу і саме в обід, якраз, туди прилетіло. Як зазначають місцеві з Зеленівки, такого ще не бачили - по деревах всіх висіли росіяни", - каже Хлань.

Депутат наголосив, що це також робота наших партизанів, які допомагають ЗСУ ліквідувати ворога на нашій землі.

"Найголовніший напрямок роботи руху опору - це координація з нашими збройними силами по наведенню угрупування ворога, де вони розташовані та знаходяться", - додав Хлань.

У Каховці загарбники шукають диверсійні групи та коригувальників вогню, а в Борівському та Щедрищеві проводять масові обшуки. Викрадених людей вивозять у невідомому напрямку.

Російські загарбники вивезли з тимчасово окупованої Херсонщини до російського міста Анапа ще 34 дитини.

Військові РФ, перевдягнуті у цивільний одяг, переміщують мирних жителів та укріплюють всередині Херсона позиції для ведення вуличних боїв.

7 листопада правоохоронці відкрили провадження щодо майже знищеного російськими окупантами ясел-садочка на Херсонщині. Рашисти гатили з "градів".

Адміністрація президента РФ підготувала методички для російських пропагандистів, де зазначено, як треба розповідати про причини можливої втечі з Херсона.

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