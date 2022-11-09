На Херсонщині снаряд влучив у кафе, де обідали окупанти та окопувались неподалік
На тимчасово окупованій території Херсонської області, в селищі Зеленівка снаряд влучив у кафе, де обідали російські солдати, неподалік вони окопувалися
Про це інформує в фейсбуці депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.
8 листопада в заклад "Фаріз" на об’їзній дорозі в тимчасово окупованому селищі Зеленівка, де обідали рашисти, влучив снаряд.
"Окупанти розташовувалися по лісосмузі, а саме в цьому кафе збиралися на обід. Там для них готували їжу і саме в обід, якраз, туди прилетіло. Як зазначають місцеві з Зеленівки, такого ще не бачили - по деревах всіх висіли росіяни", - каже Хлань.
Депутат наголосив, що це також робота наших партизанів, які допомагають ЗСУ ліквідувати ворога на нашій землі.
"Найголовніший напрямок роботи руху опору - це координація з нашими збройними силами по наведенню угрупування ворога, де вони розташовані та знаходяться", - додав Хлань.
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