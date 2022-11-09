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Головна війна з Росією На Херсонщині снаряд влучив у кафе, де обідали окупанти та окопувались неподалік

На Херсонщині снаряд влучив у кафе, де обідали окупанти та окопувались неподалік

9 листопада, 2022 середа
14:45
війна з Росією Військово-морські сили захопили в полон 11 окупантів під час контрнаступу на Херсонщині

На тимчасово окупованій території Херсонської області, в селищі Зеленівка снаряд влучив у кафе, де обідали російські солдати, неподалік вони окопувалися

Про це інформує в фейсбуці депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань

8 листопада в заклад "Фаріз" на об’їзній дорозі в тимчасово окупованому селищі Зеленівка, де обідали рашисти, влучив снаряд.

"Окупанти розташовувалися по лісосмузі, а саме в цьому кафе збиралися на обід. Там для них готували їжу і саме в обід, якраз, туди прилетіло. Як зазначають місцеві з Зеленівки, такого ще не бачили - по деревах всіх висіли росіяни", - каже Хлань.

Депутат наголосив, що це також робота наших партизанів, які допомагають ЗСУ ліквідувати ворога на нашій землі.

"Найголовніший напрямок роботи руху опору - це координація з нашими збройними силами по наведенню угрупування ворога, де вони розташовані та знаходяться", - додав Хлань.

  • У Каховці загарбники шукають диверсійні групи та коригувальників вогню, а в Борівському та Щедрищеві проводять масові обшуки. Викрадених людей вивозять у невідомому напрямку.
  • Російські загарбники вивезли з тимчасово окупованої Херсонщини до російського міста Анапа ще 34 дитини.
  • Військові РФ, перевдягнуті у цивільний одяг, переміщують мирних жителів та укріплюють всередині Херсона позиції для ведення вуличних боїв.
  • 7 листопада правоохоронці відкрили провадження щодо майже знищеного російськими окупантами ясел-садочка на Херсонщині. Рашисти гатили з "градів". 
  • Адміністрація президента РФ підготувала методички для російських пропагандистів, де зазначено, як треба розповідати про причини можливої втечі з Херсона. 

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російська армія
ЗСУ
Херсонщина
окуповані території
окупанти
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