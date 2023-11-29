На Херсонщині від російського обстрілу загинув чоловік, постраждала фельдшерка швидкої

Про це повідомляє начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

Внаслідок російського обстрілу у населеному пункту Киндійки загинув 68-річний чоловік. Жінка 1970 року народження отримала контузію. Вона була у складі бригади "швидкої".

У той момент, коли медики приїхали на виклик, ворог вдарив по селищу повторно.