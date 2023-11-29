На Херсонщині від російського обстрілу загинув чоловік, постраждала фельдшерка швидкої
У середу, 29 листопада, від російського обстрілу у Херсонській міській громаді постраждали щонайменше 2 людей
Про це повідомляє начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.
Внаслідок російського обстрілу у населеному пункту Киндійки загинув 68-річний чоловік. Жінка 1970 року народження отримала контузію. Вона була у складі бригади "швидкої".
У той момент, коли медики приїхали на виклик, ворог вдарив по селищу повторно.
- Зранку вівторка, 28 листопада, російська армія завдала ударів по двох селах та місту Берислав Херсонської області, через що постраждали троє мирних жителів.
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