Про це повідомила пресслужба поліції Херсонської області.

"Під час проведення стабілізаційних заходів у с. П’ятихатки на території кількох домоволодінь поліцейські виявили захоронення трьох місцевих жителів: 80-річної жінки, 59-річного та 43-річного чоловіків. Встановлено, що всі загинули у жовтні-листопаді минулого року внаслідок обстрілів населеного пункту військами РФ. Односельці поховали загиблих у них на подвір’ях", - ідеться в повідомленні.