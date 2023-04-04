На Херсонщині виявили тіла трьох людей, які загинули внаслідок обстрілів восени минулого року
У Херсонській області виявили тіла трьох людей, які загинули внаслідок ворожих обстрілів у жовтні-листопаді минулого року. Їх поховали просто на подвір'ях
Про це повідомила пресслужба поліції Херсонської області.
"Під час проведення стабілізаційних заходів у с. П’ятихатки на території кількох домоволодінь поліцейські виявили захоронення трьох місцевих жителів: 80-річної жінки, 59-річного та 43-річного чоловіків. Встановлено, що всі загинули у жовтні-листопаді минулого року внаслідок обстрілів населеного пункту військами РФ. Односельці поховали загиблих у них на подвір’ях", - ідеться в повідомленні.
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