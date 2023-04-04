Про це інформує Маріупольська міська рада.

"Маріупольські кладовища збільшуються. На Старокримському цвинтарі виявили великий сектор свіжих поховань", - пише пресслужба.

У тимчасово окупованому місті продовжує зростати смертність, наголошують в міськраді, про це свідчить велика кількість нових могил.

Повідомляється, що поряд не розміновані та не прибрані залишки снарядів російської армії.

"Смертність зростає й через критичний рівень медицини в окупованому Маріуполі. Лікарів не вистачає, медзаклади не мають необхідного обладнання та ліків. Тож маріупольці не мають доступу до нормального лікування", - розповідають в міській раді.

Станом на кінець 2022 року в Маріуполі виявили понад 10 тисяч нових могил. Супутникові знімки показують більшість могил на кладовищі в селищі Старий Крим. За попередніми даними, у місті загинуло понад 22 тисяч мирних жителів.

7 листопада 2022 року понад 1500 нових могил було вирито на місці масового поховання поблизу окупованого Маріуполя Донецької області.