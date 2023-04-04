На кладовищі поблизу тимчасово окупованого Маріуполя виявили сектор свіжих поховань, - міськрада
На місці масового поховання поблизу окупованого міста Маріуполь Донецької області виявили сектор свіжих поховань
Про це інформує Маріупольська міська рада.
"Маріупольські кладовища збільшуються. На Старокримському цвинтарі виявили великий сектор свіжих поховань", - пише пресслужба.
У тимчасово окупованому місті продовжує зростати смертність, наголошують в міськраді, про це свідчить велика кількість нових могил.
Повідомляється, що поряд не розміновані та не прибрані залишки снарядів російської армії.
"Смертність зростає й через критичний рівень медицини в окупованому Маріуполі. Лікарів не вистачає, медзаклади не мають необхідного обладнання та ліків. Тож маріупольці не мають доступу до нормального лікування", - розповідають в міській раді.
Станом на кінець 2022 року в Маріуполі виявили понад 10 тисяч нових могил. Супутникові знімки показують більшість могил на кладовищі в селищі Старий Крим. За попередніми даними, у місті загинуло понад 22 тисяч мирних жителів.
7 листопада 2022 року понад 1500 нових могил було вирито на місці масового поховання поблизу окупованого Маріуполя Донецької області.
- 30 березня повідомлялося, що у центрі тимчасово окупованого Маріуполя російські загарбники встановили систему заряджання протиповітряної оборони.
- Російські війська змінили основний рух навколо окупованого Маріуполя, вчора вони масово перевозили вантажівки з БК та трали з технікою.
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