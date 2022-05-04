На Херсонщині внаслідок обстрілу "градами" померла жінка, троє цивільних - поранені

Про це повідомив очільник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.



"Село Заградівка у звільненій частині Херсонської області було обстріляне ворожими "градами". Вбито жінку, ще трьох людей поранено - всіх цивільних", - йдеться у звіті від Вілкула.



Обстріляна також звільнена частина Високопольської громади. Де постраждали мати та 5-річна дитина.



"При обстрілі ворогом звільненої частини Високопольської громади на Херсонщині один із снарядів потрапив до житлового будинку. Тяжкі поранення отримали мати та її п'ятирічна донька. Стан дитини був вкрай критичним. Слава Богу встигли доставити поранених у Кривий Ріг. Лікарі провели складні операції. Мама та дочка живі. Вся необхідна допомога надається. Молимося за їхнє здоров'я", - повідомили у ВА Кривого Рогу.





4 травня стало відомо, що на Запоріжжі російські окупанти розпочали масовий пошив та переодягання у форму українців, у ЗСУ наголосили, що слід очікувати на провокації і компрометування наших військових.

Поблизу адмінмежі Миколаївської та Херсонської областей ЗСУ відновили контроль території 4 населених пунктів.

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