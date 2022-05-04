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На Херсонщині внаслідок обстрілу "градами" померла жінка, троє цивільних - поранені

4 травня, 2022 середа
04:17
війна з Росією

Російські окупанти "градами" обстріляли звільнену частину Херсонської області

Про це повідомив очільник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"Село Заградівка у звільненій частині Херсонської області було обстріляне ворожими "градами". Вбито жінку, ще трьох людей поранено - всіх цивільних", - йдеться у звіті від Вілкула.

Обстріляна також звільнена частина Високопольської громади. Де постраждали мати та 5-річна дитина.

"При обстрілі ворогом звільненої частини Високопольської громади на Херсонщині один із снарядів потрапив до житлового будинку. Тяжкі поранення отримали мати та її п'ятирічна донька. Стан дитини був вкрай критичним. Слава Богу встигли доставити поранених у Кривий Ріг. Лікарі провели складні операції. Мама та дочка живі. Вся необхідна допомога надається. Молимося за їхнє здоров'я", - повідомили у ВА Кривого Рогу.

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Олександр Вілкул
Кривий Ріг
Херсонщина
Херсонська область
російська агресія
обстріли
звіти
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