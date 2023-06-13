Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Очільник ОВА провів засідання Ради оборони Херсонщини, на якому ухвалили низку рішень, необхідних для збереження правопорядку та стабілізації ситуації в регіоні.

"Першочергові питання – ліквідація наслідків підриву Росією Каховської ГЕС, захист людей, а також підтримка наших військових", - написав він.

Прокудін зазначив, що відтепер на деокупованих територіях заборонений в'їзд до населених пунктів, які постраждали через підтоплення. Заборона діятиме до окремого розпорядження. Також з 16 червня до 17 липня не дозволяється продаж алкоголю з 15:00 до 10:00 і стихійний продаж риби та раків.

Голова ОВА наголосив, що проведення літнього оздоровчого сезону у 2023 році та перебування у місцях масового відпочинку, таких як пляжі, водойми, лісопаркові зони, категорично заборонено. Крім цього, відтепер не можна перебувати в зонах відпочинку, розташованих біля позицій Сил оборони та обʼєктів критичної інфраструктури.

Також заборонено вʼїзд до мікрорайону Корабел у Херсоні, допоки там триває обстеження та зʼясування безпекової ситуації. Після проведення цих заходів вʼїзд відкриється для громадян, які там зареєстровані або винаймають житло.

Крім цього, в мікрорайоні встановлюється комендантська година, котра триватиме з 15:00 до 12:00.