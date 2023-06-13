На Херсонщині запровадили заборону на в'їзд до населених пунктів, постраждалих через підтоплення
На засіданні Ради оборони Херсонщини ухвалили рішення про заборону на в'їзд до населених пунктів, котрі постраждали через підтоплення
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Очільник ОВА провів засідання Ради оборони Херсонщини, на якому ухвалили низку рішень, необхідних для збереження правопорядку та стабілізації ситуації в регіоні.
"Першочергові питання – ліквідація наслідків підриву Росією Каховської ГЕС, захист людей, а також підтримка наших військових", - написав він.
Прокудін зазначив, що відтепер на деокупованих територіях заборонений в'їзд до населених пунктів, які постраждали через підтоплення. Заборона діятиме до окремого розпорядження. Також з 16 червня до 17 липня не дозволяється продаж алкоголю з 15:00 до 10:00 і стихійний продаж риби та раків.
Голова ОВА наголосив, що проведення літнього оздоровчого сезону у 2023 році та перебування у місцях масового відпочинку, таких як пляжі, водойми, лісопаркові зони, категорично заборонено. Крім цього, відтепер не можна перебувати в зонах відпочинку, розташованих біля позицій Сил оборони та обʼєктів критичної інфраструктури.
Також заборонено вʼїзд до мікрорайону Корабел у Херсоні, допоки там триває обстеження та зʼясування безпекової ситуації. Після проведення цих заходів вʼїзд відкриється для громадян, які там зареєстровані або винаймають житло.
Крім цього, в мікрорайоні встановлюється комендантська година, котра триватиме з 15:00 до 12:00.
- 6 червня, російські окупаційні війська здійснили підрив Каховської ГЕС, внаслідок чого її повністю зруйновано. Розпочалася евакуація мешканців небезпечних районів. Президент України провів екстрене засідання Ради безпеки та оборони, також відбулося засідання Державної комісії ТЕБ та НС.
- 9 червня очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявив, що рівень води в області впав на 20 см, затоплено 3 624 будинки 32 населених пунктів.
- 13 червня він повідомив, що рівень води на підтоплених територіях Херсону та області поступово знижується, але рятівники мають перевірити затоплені райони на наявність мін та боєприпасів.
- Станом на ранок 13 червня середній рівень підтоплення на Херсонщині внаслідок підриву Каховської ГЕС знизився до позначки 2,7 м.
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