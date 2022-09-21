На Херсонщині ЗСУ збили російські безпілотники, які використовували для корегування вогню
Два російські безпілотники, які використовували для корегування вогню по ЗСУ, були збиті над Херсонською областю
Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
Ворог продовжує застосовувати безпілотні літальні апарати для корегування вогню та розвідки наших позицій. Двох таких шпигунів типу "Орлан-10" знищено в районах Новодмитрівки та Костирки, на Херсонщині.
Ракетно-артилерійські підрозділи Сил оборони вбили 16 рашистів та знищили 4 одиниці ворожої автобронетехніки. Решта втрат ворога – ще розвідуються.
- На Миколаївщині, у ніч з 20 на 21 вересня, Росія обстріляла позиції підрозділів ЗСУ, постраждали також населені пункти.
- В ОК "Південь" попередили українців, що російський агресор може посилити ракетні удари по Україні після того, як до росіян звернувся Володимир Путін.
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