Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

Ворог продовжує застосовувати безпілотні літальні апарати для корегування вогню та розвідки наших позицій. Двох таких шпигунів типу "Орлан-10" знищено в районах Новодмитрівки та Костирки, на Херсонщині.

Ракетно-артилерійські підрозділи Сил оборони вбили 16 рашистів та знищили 4 одиниці ворожої автобронетехніки. Решта втрат ворога – ще розвідуються.

На Миколаївщині, у ніч з 20 на 21 вересня, Росія обстріляла позиції підрозділів ЗСУ, постраждали також населені пункти.

В ОК "Південь" попередили українців, що російський агресор може посилити ракетні удари по Україні після того, як до росіян звернувся Володимир Путін.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb