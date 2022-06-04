Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Криворізький, Запорізький та Донецький напрямки з першого дня війни знаходяться під тиском. І Дніпропетровська область під великим тиском. Але місто Дніпро, завдяки силам ТрО та ЗСУ, знаходиться у відносній безпеці. Не вистачає протиповітряної зброї. Все інше в нормальному стані. Більш того, Криворізький напрямок - це Херсонський напрямок зараз рухається вперед. Ми тиснемо на ворога. Ворог покидає свої передові позиції та зміщується до річки Інгулець", - наголосив Кудряшов.

Також командир підрозділу "Азов" додав, що у Дніпрі зосереджено багато волонтерських штабів та місто приймає біженців з окупованих територій України.



"Дніпро зараз є форпостом нашої країни. В Дніпрі є лікарня ім. Мечникова, яка робить найскладніші операції. В лікарні зберігають життя нашим солдатам та переправляють їх на реабілітацію. Дніпро концентрує в себе військових, волонтерів та біженців", - зауважив Кудряшов.