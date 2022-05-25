Про це повідомили у застосунку "єТривога", інформацію також підтверджують місцеві.

Повітряну тривогу на Хмельниччині оголосили о 20:02. Вибухи пролунали в районі 20:40. Офіційної інформації про місце авіаудару і жертви - поки немає.

Місцевим краще залишатись в укриттях до закінчення тривоги.

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