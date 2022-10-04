Про це повідомляє Укргідрометцентр.

"Попередження про небезпечні метеорологічні явища по Києву. До кінця ночі 4 жовтня дощ досягне значення значного", - йдеться в повідомленні.

Згідно з інформацією, через негоду у столиці оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

З 5 по 12 жовтня в Україні пануватиме тепла і суха погода та прийде "бабине літо".

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