На Київ насувається негода: литиме всю ніч, - Укргідрометцентр
У Києві очікується сильна злива, яка триватиме до кінця ночі 4 жовтня
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
"Попередження про небезпечні метеорологічні явища по Києву. До кінця ночі 4 жовтня дощ досягне значення значного", - йдеться в повідомленні.
Згідно з інформацією, через негоду у столиці оголошено І рівень небезпечності, жовтий.
- З 5 по 12 жовтня в Україні пануватиме тепла і суха погода та прийде "бабине літо".
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