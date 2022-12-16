На Київщині боєць тероборони збив російську ракету з кулемета

Відео, яке зняли журналісти Associated Press, поширив "Обозреватель".

Кулеметник помітив крилату ракету та встиг відкрити вогонь і пошкодити її. Після влучання уламки ракети впали посеред поля неподалік армійських позицій.

"Він швидко зреагував, молодець, жвавий хлопчина. Видно було, як від неї летіли зелені іскри. Потім вона почала кружляти, коли він у неї влучив, і хвостом упала", - розповів командир позиції бійців.

За його словами, це майже неможливо зробити, але це було зроблено.

Під час повітряної тривоги 16 грудня Росія випустила по Україні 76 ракет, 60 з них збили. У низці регіонів повідомили про роботу ППО. Російські ракети поцілили у житловий будинок у Кривому Розі, в Запоріжжі зафіксували влучання 15 ракет ворога, також влучання ракет зафіксовано в інших містах. Докладніше про наслідки масованої атаки - тут.

Унаслідок масованих обстрілів пошкоджено енергооб'єкти і на Сході, і на Півдні України.

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