На Київщині COVID-захворюваність зросла за тиждень на 42%
На Київщині протягом тижня 864 людини захворіли на COVID-19
Про це передає Київська обласна військова адміністрація у телеграмі.
Такі дані на 42,3% більше, ніж у попередній період – з 29 серпня по 4 вересня.
Станом на 12 вересня в лікарні області госпіталізовано 195 хворих. З них 172 – з підтвердженим діагнозом коронавірус, 23 – з підозрою.
Протягом останнього тижня щеплення отримали 6 225 жителів регіону. Це на 800 людей більше, ніж за попередній тиждень.
У Київській ОВА нагадують, щоб зробити щеплення, слід звернутися по скерування до сімейного лікаря. В області функціонують 25 центрів масової вакцинації та 180 пунктів щеплень, а також працює 20 мобільних бригад.
- 20 липня українцям віком від 60 років і громадянам 18-59 років із хронічними хворобами дозволили вакцинуватися проти COVID-19 другою бустерною дозою. До середини вересня, імовірно, дозволять друге бустерне щеплення від коронавірусу всім громадянам.
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